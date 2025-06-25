Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем со связками

По его словам, это связано с проблемами с голосовыми связками. Артист указал, что весь месяц очень много работал, «очень много работали связки голосовые, которые дали тоже о себе знать».

Певец отметил, что если он не возьмет паузу сейчас, то потом может выпасть из графика на несколько недель. Билан подчеркнул, что средства за билеты будут возвращены покупателям в полном объеме.

Ранее певец стал официальным послом международного музыкального конкурса «Интервидение - 2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

