Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем со связками
Заслуженный артист России Дима Билан заявил, что отменяет концерт в Сочи, который был запланирован на 25 июня, сообщают Известия».
По его словам, это связано с проблемами с голосовыми связками. Артист указал, что весь месяц очень много работал, «очень много работали связки голосовые, которые дали тоже о себе знать».
Певец отметил, что если он не возьмет паузу сейчас, то потом может выпасть из графика на несколько недель. Билан подчеркнул, что средства за билеты будут возвращены покупателям в полном объеме.
Ранее певец стал официальным послом международного музыкального конкурса «Интервидение - 2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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