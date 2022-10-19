СК подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту

«Следственным путем подтверждена версия о том, что планирование и организацию террористического акта на Крымском мосту осуществили украинские спецслужбы», - указал глава СК.

Бастрыкин напомнил, что к преступлению причастны граждане Украины, России, Армении и Грузии. Некоторые фигуранты обеспечили транзитный канал перевозки товаров на российскую территорию «с целью последующего перемещения через государственную границу заминированной фуры».

Правоохранители задержали восемь человек из двенадцати, с задержанными провели следственные действия, специалисты проводят технические экспертизы «по установлению инициирующего устройства взрывателя и механизма приведения в действие взрывчатого вещества».

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв фуры. В результате теракта загорелись несколько цистерн с топливом, проходивших по железнодорожной части моста, также частично обрушились два автомобильных пролета, напоминает «Свободная пресса». Как позже сообщила ФСБ, организатором взрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

