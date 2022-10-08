СК возбудил уголовное дело после теракта на Крымском мосту

Следственный комитет России возбудил уголовное вело в связи с подрывом грузового автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства в субботу, 8 октября.

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«По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета», - отмечают в СК РФ.

На место происшествия направились специалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Следователи выяснят обстоятельства произошедшего, а также установят лиц, причастных к совершению теракта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывКрымский МостСледственный КомитетСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин
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