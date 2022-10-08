СК возбудил уголовное дело после теракта на Крымском мосту

«По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета», - отмечают в СК РФ.

На место происшествия направились специалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Следователи выяснят обстоятельства произошедшего, а также установят лиц, причастных к совершению теракта.

