СК возбудил уголовное дело после теракта на Крымском мосту
Следственный комитет России возбудил уголовное вело в связи с подрывом грузового автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства в субботу, 8 октября.
«По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета», - отмечают в СК РФ.
На место происшествия направились специалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Следователи выяснят обстоятельства произошедшего, а также установят лиц, причастных к совершению теракта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+22 268 / сут.
Умерли
388 тыс.+104 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+39 573 / сут.
- СК возбудил уголовное дело после теракта на Крымском мосту
- На Украине признали ответственность за подрыв Крымского моста
- Песков: Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет
- Путин поручил создать правкомиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
- В парламенте Крыма пообещали оперативно восстановить Крымский мост
- Власти: Пострадавших при пожаре на Крымском мосту нет
- НАК назвал причиной ЧП на Крымском мосту подрыв грузового автомобиля
- ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины
- Умер народный артист РСФСР Иван Ромашко
- КЖД: На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru