СМИ: Британский танк Challenger 2 уничтожен впервые за 30 лет

Таким заявлением издание прокомментировало появившееся в соцсетях видео с горящим танком на Украине.

По данным The Guardian, Challenger 2 поступил на вооружение в 1994 и до сих пор ни разу не был уничтожен. Отмечается, что в 2003 боевая машина была уничтожена в Ираке дружественным огнем.



Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в зоне проведения спецоперации уничтожен первый британский танк Challenger 2. Военкоры пишут, что машина, приписанная к резервной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, предположительно, была уничтожена ударом артиллерии, отмечает «Радиоточка НСН».