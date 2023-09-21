Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершают переброску новых подразделений в район села Работино, после этого ожидается обострение ситуации на этом участке. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Секретарь Совбеза РФ Патрушев назвал контрнаступление ВСУ бессмысленным

Он отметил, что рассчитывать на какой-либо успех ВСУ не приходится. По словам Балицкого, моральный дух украинских военных крайне низкий, однако у Киева подходит время «квартального отчета».

Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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