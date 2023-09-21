Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершают переброску новых подразделений в район села Работино, после этого ожидается обострение ситуации на этом участке. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что рассчитывать на какой-либо успех ВСУ не приходится. По словам Балицкого, моральный дух украинских военных крайне низкий, однако у Киева подходит время «квартального отчета».
Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Шевко: Антибиотики не помогут при лечении гриппа и ОРВИ
- Минобороны: Российские системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow
- В Ингушетии двое подростков подорвались на найденной во дворе гранате
- Херш: Разведка США сомневается, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону
- Минобороны России: нанесены удары по объектам военной промышленности
- ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 30 процентов
- Украина договорилась со Словакией по экспорту зерна
- Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино
- Украина получила от США грант в размере 1,25 млрд долларов
- Лукашенко призвал перенять лучшие черты советского образования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru