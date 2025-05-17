В ДТП с автомобилем полиции под Нижним Новгородом погиб человек
17 мая 202508:19
Служебный автомобиль полиции столкнулся с легковой машиной в городе Кстово, погиб один человек, трое пострадали. Об этом сообщило управление МВД по Нижегородской области.
Авария произошла в субботу в 00:15. Участниками ДТП стали полицейское авто и «Лада Приора».
«В результате ДТП погиб один человек, еще трое доставлены в больницу», - указали в УМВД.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Еврейской автономной области столкнулись машина скорой помощи и грузовик, погиб фельдшер, пострадали еще один медик и водитель спецтранспорта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru