В ДТП с автомобилем полиции под Нижним Новгородом погиб человек

Служебный автомобиль полиции столкнулся с легковой машиной в городе Кстово, погиб один человек, трое пострадали. Об этом сообщило управление МВД по Нижегородской области.

Авария произошла в субботу в 00:15. Участниками ДТП стали полицейское авто и «Лада Приора».

«В результате ДТП погиб один человек, еще трое доставлены в больницу», - указали в УМВД.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Еврейской автономной области столкнулись машина скорой помощи и грузовик, погиб фельдшер, пострадали еще один медик и водитель спецтранспорта.

