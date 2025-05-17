В Узбекистане рабочие попытались украсть золото с завода на $161,7 тысячи

Рабочие гидрометаллургического завода №3 в городе Навои в Узбекистане пытались похитить полуфабрикат с более чем 1,5 кг золота. Об этом сообщили в Службе госбезопасности республики.

Ведомство пресекло действия двух мастеров и цехового служащего. Злоумышленники, сговорившись заранее, спрятали полуфабрикат весом 2 кг в воздухоочистительной трубе на фабрике.

«В данном полуфабрикате содержится в общей сложности 1 кг 523 грамма чистого золота», - отметили в спецслужбе.

Стоимость предмета составляет 2,1 млрд сумов ($161,7 тысячи). Против злоумышленников возбудили уголовное дело.

Между тем в Подмосковье правоохранители задержали двух братьев, похитивших свыше 5 млн рублей путем мошенничества с бонусами лояльности.

