В США заявили, что стратегия истощения России провалилась

Прежняя стратегия Запада на истощение России не работает, президент США Дональд Трамп стремится содействовать мирному урегулированию на Украине. Об этом заявила заместитель спецпосланника лидера Соединенных Штатов Морган Ортэгус в эфире Fox News.

По ее словам, Трамп пытается свести за столом переговоров стороны конфликта, так как никто не окажется в выигрыше, если противостояние продолжится.

«Предыдущая [американская] администрация пыталась играть в игру ведения войны на истощение с россиянами...[Формула] "столько, сколько нужно" никогда не была стратегией выигрыша. Она точно не была таковой у предыдущей администрации», - указала Ортэгус.

Теперь Вашингтон пытается исправить многолетнюю «провальную и плохую дипломатию». Власти США работают над тем, чтобы Украина и союзники в Европе оказались в том положении, когда они могут вести переговоры и завершить конфликт.

Между тем СМИ сообщили, что возможная встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может стать ключевым событием в урегулировании украинского конфликта.

