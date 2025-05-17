Пушилин: Только освобождение Славянска позволит обеспечить ДНР водой
Освободить Славянск и восстановить канал «Северский Донец — Донбасс» необходимо для полноценного обеспечения Донецкой Народной Республики водой. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.
«Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала "Северский Донец — Донбасс"», — подчеркнул политик.
Пушилин назвал ситуацию сложной. Строительство водовода Дон—Донбасс позволило не допустить гуманитарной катастрофы, однако он не может покрыть более половины потребностей ДНР в воде. Власти прорабатывают все дополнительные варианты, которые смогут стабилизировать ситуацию с водой. В республике нацелены создать стабильное водоснабжение «пусть даже с подачей по графикам, с определенными ограничениями».
Ранее Денис Пушилин сообщил, что медицинские работники ДНР смогут получать участки земли под индивидуальное строительство.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП с автомобилем полиции под Нижним Новгородом погиб человек
- Актер Глеб Калюжный уйдет в армию 27 мая
- Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника
- Пушилин: Только освобождение Славянска позволит обеспечить ДНР водой
- В регионах России откроют 35 школ креативных индустрий
- Два человека погибли при стрельбе в спортивном зале в Лас-Вегасе
- Афганистан и Россия подписали пять меморандумов о взаимопонимании
- В Ленобласти произошел пожар на площади 1,65 тысячи «квадратов»
- Минтруд не обсуждает идею законодательно закрепить 31 декабря как выходной
- В ЕАО человек погиб при столкновении грузовика и машины скорой помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru