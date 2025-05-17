Пушилин: Только освобождение Славянска позволит обеспечить ДНР водой

Освободить Славянск и восстановить канал «Северский Донец — Донбасс» необходимо для полноценного обеспечения Донецкой Народной Республики водой. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала "Северский Донец — Донбасс"», — подчеркнул политик.

Пушилин назвал ситуацию сложной. Строительство водовода Дон—Донбасс позволило не допустить гуманитарной катастрофы, однако он не может покрыть более половины потребностей ДНР в воде. Власти прорабатывают все дополнительные варианты, которые смогут стабилизировать ситуацию с водой. В республике нацелены создать стабильное водоснабжение «пусть даже с подачей по графикам, с определенными ограничениями».

Ранее Денис Пушилин сообщил, что медицинские работники ДНР смогут получать участки земли под индивидуальное строительство.

