Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника
17 мая 202507:45
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили прошедшей ночью над двумя регионами. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 22.00 16 мая до 06.00 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что военные ликвидировали по одному БПЛА в Белгородской и Курской областях.
В ночь на 16 мая средства ПВО нейтрализовали над территорией России 65 украинских беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru