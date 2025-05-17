Писториус призвал готовиться к заключению перемирия между Россией и Украиной
17 мая 202509:58
Страны Европы должны заранее подготовиться к возможному прекращению огня на Украине, считает министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщает Tagesschau.
По словам главы минобороны ФРГ, необходимо «быть готовыми ко дню X, когда вступит в силу прекращение огня».
Ранее Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле. На встрече представители двух стран прописали свое видение возможного прекращения огня и договорились продолжить переговорный процесс.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru