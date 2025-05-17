Рейс Горно-Алтайск - Москва вынужденно сел в Новосибирске
Следовавший из Горно-Алтайска в Москву самолет по технической причине вынужденно сел в Новосибирске. Об этом заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Около 10.00 (06.00 мск) в ходе выполнения рейса... воздушное судно Airbus A-320 авиакомпании "Сибирь" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Толмачево имени А.И. Покрышкина (Новосибирск)», - отметили в надзорном ведомстве.
На борту лайнера находились более 150 пассажиров.
Самолет Airbus A-320 отстранили от полетов, для выполнения рейса выделили резервный борт. Прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Ранее самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва-Магас, сел в Волгограде из-за смерти пассажира.
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