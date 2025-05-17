Путин поздравил Токаева с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева. Телеграмму российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.
Токаеву 17 мая исполнилось 72 года.
Путин высоко оценил личный вклад президента Казахстана в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
«Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», - подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин пожелал коллеге здоровья, благополучия, успехов в государственной деятельности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поздравил Токаева с днем рождения
- СМИ: США хотят переселить 1 млн палестинцев из Газы в Ливию
- В Узбекистане рабочие попытались украсть золото с завода на $161,7 тысячи
- В США заявили, что стратегия истощения России провалилась
- Рейс Горно-Алтайск - Москва вынужденно сел в Новосибирске
- В ДТП с автомобилем полиции под Нижним Новгородом погиб человек
- Актер Глеб Калюжный уйдет в армию 27 мая
- Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника
- Пушилин: Только освобождение Славянска позволит обеспечить ДНР водой
- В регионах России откроют 35 школ креативных индустрий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru