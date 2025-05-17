Путин поздравил Токаева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева. Телеграмму российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин поздравил первую женщину-космонавта с днем рождения

Токаеву 17 мая исполнилось 72 года.

Путин высоко оценил личный вклад президента Казахстана в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

«Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве», - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин пожелал коллеге здоровья, благополучия, успехов в государственной деятельности.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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