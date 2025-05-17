СМИ: США хотят переселить 1 млн палестинцев из Газы в Ливию
Американская администрация разрабатывает план по переселению в Ливию миллиона палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники.
По данным СМИ, Вашингтон обещает разблокировать замороженные ливийские активы в обмен на согласие страны принять переселенцев. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.
Как отмечает NBC, реализация инициативы может столкнуться с рядом трудностей. Так, неизвестно, сколько жителей анклава добровольно согласятся уехать в Ливию. США могут простимулировать палестинцев, например, предоставив им жилье или пособия, но это потребует от американской стороны серьезных затрат. Также неясно, в какой части Ливии смогут разместиться переселенцы, как будет осуществляться переезд и не усугубит ли это напряжение в Ливии.
Ранее стало известно, что Израиль разработал новый план военной операции в Газе и хочет взять анклав целиком под свой контроль.
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