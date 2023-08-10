Балицкий заявил, что ВСУ не дошли даже до первой линии российской обороны

Как отметил исполняющий обязанности главы региона, противник смог взять несколько выносных опорных пунктов, пишет RT.

«Но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия, они только несколько "опорников" взяли за все это время, за два месяца. А потом еще идут взводные опорные пункты, ротные опорные пункты — через каждые семь километров», — пояснил Балицкий.

По словам врио губернатора, у ВСУ нет вероятности выйти к берегу Азовского моря, как планировали в Киеве. Балицкий назвал такое развитие событий «нереальной историей».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявили, что ВСУ потерпели поражение в своем контрнаступлении, инициативу перехватила армия России, напоминает «Свободная пресса».

