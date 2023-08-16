Балицкий: 500 военных ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении

Два аэромобильных батальона ВСУ — около 500 человек — отказались участвовать в наступлении на позиции армии России из-за низкого морально-психологического состояния. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

«Пятьсот человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом. Ведь только за ночь на запорожском направлении полегли еще 132 человека из числа солдат ВСУ», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что при попытках продвинуться противнику не удается дойти даже до первой позиции, пишет RT. По его словам, бойцы ВСУ «отдают жизни в угоду западным командирам».

Между тем СМИ сообщили, что украинская армия направила в Запорожскую область последнее крупное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРегионы

Горячие новости

Все новости

партнеры