«Пятьсот человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом. Ведь только за ночь на запорожском направлении полегли еще 132 человека из числа солдат ВСУ», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что при попытках продвинуться противнику не удается дойти даже до первой позиции, пишет RT. По его словам, бойцы ВСУ «отдают жизни в угоду западным командирам».

Между тем СМИ сообщили, что украинская армия направила в Запорожскую область последнее крупное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ.

