Балицкий: ВСУ за ночь потеряли около 200 солдат на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую ночь потеряли порядка 200 военных на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Балицкий опроверг данные о преодолении ВСУ первой линии обороны РФ в Запорожье

Он отметил, что ситуация на направлении Работино остается напряженной. По словам Балицкого, Киев каждый раз подвозит новых мобилизованных.

Кроме того, Балицкий рассказал, что утром 30 августа штурмовики ВСУ пытались наступать на окраины Вербового, но были уничтожены.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН сообщил, что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных. По его словам, тяжелые кровопролитные сражения идут в районе села Работино, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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