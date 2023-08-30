Балицкий опроверг данные о преодолении ВСУ первой линии обороны РФ в Запорожье

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий опроверг сообщения о преодолении украинскими силами первой линии обороны армии России и взятии села Работино.

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Ранее телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на начальника штабов вооруженных сил США Марка Милли сообщил, что ВСУ якобы преодолели первую линию российской обороны. Агентство Reuters отмечало, что украинские войска прошли «самую сложную линию на юге».

«Не взломана первая линия, и тот, кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны», — заявил Балицкий в эфире канала «Россия 24».

Также врио главы Запорожской области опроверг информацию о взятии Работина. По словам политика, российские военные «достаточно плотно» закрепились на юге населенного пункта.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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