При крушении вертолета в Дагестане погибли сотрудники КЭМЗ
В Дагестане 7 ноября в Карабудахкентском районе неподалёку от села Ачи‑Су произошла авиакатастрофа с вертолётом Ка‑226, в результате которой погибли пять сотрудников «Кизлярского электромеханического завода». Информация об этом размещена в Telegram‑канале предприятия.
Среди погибших — представители руководящего состава завода. Жертвами трагедии стали заместитель генерального директора по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов, главный инженер‑энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолётостроению Сиражутдин Саадуев, а также водитель Ислам Джабраилов и бортмеханик Пётр Суров.
Воздушное судно выполняло рейс из Кизляра в Избербаш, передает «Радиоточка НСН».
