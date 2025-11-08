При крушении вертолета в Дагестане погибли сотрудники КЭМЗ

В Дагестане 7 ноября в Карабудахкентском районе неподалёку от села Ачи‑Су произошла авиакатастрофа с вертолётом Ка‑226, в результате которой погибли пять сотрудников «Кизлярского электромеханического завода». Информация об этом размещена в Telegram‑канале предприятия.

Следком назвал две версии крушения вертолета в Дагестане

Среди погибших — представители руководящего состава завода. Жертвами трагедии стали заместитель генерального директора по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов, главный инженер‑энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолётостроению Сиражутдин Саадуев, а также водитель Ислам Джабраилов и бортмеханик Пётр Суров.

Воздушное судно выполняло рейс из Кизляра в Избербаш, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: МЧС России
