В «Новом Манеже» открылась выставка московских театральных художников

Автором проекта выступил многогранный творец — художник, скульптор и дизайнер Владимир Мартиросов, а в создании экспозиционного ландшафта и застройке ему помогал соавтор Артём Керпек.

На выставке представлены работы столичных художников‑сценографов, созданные для самых известных театров Москвы, включая Большой театр, МХТ имени Чехова и Театр имени Моссовета. Гости смогут увидеть художественное оформление целого ряда ярких постановок: от спектаклей по произведениям Александра Пушкина и легендарной рок‑оперы «Иисус Христос — суперзвезда» до спектакля «Жил‑был Дом» и юбилейных мероприятий электротеатра «Станиславский».

Кроме того, в экспозиции представлены работы, созданные для постановок Студии театрального искусства, Театра имени Гоголя и Московского театра кукол на Спартаковской.

Ранее стало известно, что в декабре в московском ГМИИ имени Пушкина откроется масштабная выставка, посвященная творчеству Марка Шагала, напоминает «Радиоточка НСН».

