Лавров: МИД прорабатывает поручение Путина с Совбеза 5 ноября

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что ведомство приступило к реализации поручения президента России Владимира Путина, озвученного 5 ноября на заседании Совета безопасности.

Не «Кузькина мать»: Раскрыты детали грядущих ядерных испытаний на Новой Земле

По словам министра, документ уже находится в работе, а о достигнутых результатах общественность проинформируют в установленном порядке.

Суть поручения заключается в том, что МИД совместно с Минобороны, спецслужбами и профильными гражданскими ведомствами должны подготовить предложения о возможности проведения испытаний ядерного оружия.

Кроме того, Лавров прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Министр подчеркнул, что по дипломатическим каналам Москва пока не получила от американской стороны каких‑либо разъяснений относительно этих слов.

Ранее доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов заявил НСН, что возможные ядерные испытания на Новой Земле не опасны для экологии района, подобные испытания проводились там на протяжении довольно долгого времени.

ФОТО: ТАСС
