Певица Марфа установила рекорд шоу «Ну-ка, все вместе!»

Марфа исполнила два хита Николаева — «Странник» и «Жёлтые тюльпаны». По итогам выступлений она четырежды получила от жюри максимальные 100 баллов.

Певица рассказала о непростой подготовке: за две недели до съёмок сменили песню, после чего она ежедневно занималась вокалом и хореографией. Финальные аранжировки дорабатывали за три дня до эфира, а костюм сшили за ночь.

Игорь Николаев лично вручил Марфе приз — авторскую песню. По словам певицы, зрители активно поддерживали участников: из‑за громких оваций пришлось несколько раз перезаписывать фрагменты с участием Николая Баскова.

Марфа — артистка продюсерского центра Виктора Дробыша, победительница шоу «Звезда‑2025», выпускница академии Ларисы Долиной.

