Певица Марфа установила рекорд шоу «Ну-ка, все вместе!»
В эфире телеканала «Россия» прошёл специальный выпуск шоу «Ну‑ка, все вместе!», посвящённый 65‑летию Игоря Николаева. Среди участников — десять финалистов прошлых сезонов, в том числе певица Марфа.
Марфа исполнила два хита Николаева — «Странник» и «Жёлтые тюльпаны». По итогам выступлений она четырежды получила от жюри максимальные 100 баллов.
Певица рассказала о непростой подготовке: за две недели до съёмок сменили песню, после чего она ежедневно занималась вокалом и хореографией. Финальные аранжировки дорабатывали за три дня до эфира, а костюм сшили за ночь.
Игорь Николаев лично вручил Марфе приз — авторскую песню. По словам певицы, зрители активно поддерживали участников: из‑за громких оваций пришлось несколько раз перезаписывать фрагменты с участием Николая Баскова.
Марфа — артистка продюсерского центра Виктора Дробыша, победительница шоу «Звезда‑2025», выпускница академии Ларисы Долиной.
Ранее певица Ульяна Мамушкина рассказала НСН, что молодым артистам удобнее всего донести свое творчество до большой аудитории с помощью коротких видео, такой способ действительно работает, однако музыкантам важно оставать искренними и делать музыку от души.
