Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение об отстранении от должности митрополита Нестора, занимавшего пост экзарха Западной Европы.
Как сообщается на сайте Русской православной церкви, мера связана с возбуждением в отношении священнослужителя церковно‑судебного производства.
Согласно распоряжению предстоятеля РПЦ, митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор более не осуществляет управление патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской и Испанско‑Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии.
Временное руководство перечисленными каноническими структурами возложено на митрополита Рязанского и Михайловского Марка.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила задуматься о принятии закона «об оскорблении человеческого достоинства женщин». Так она отреагировала на заявления протоиерея РПЦ Сергея Кульпинова, по мнению которого «женщина – это существо без головы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
