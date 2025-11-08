Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы

Как сообщается на сайте Русской православной церкви, мера связана с возбуждением в отношении священнослужителя церковно‑судебного производства.

Согласно распоряжению предстоятеля РПЦ, митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор более не осуществляет управление патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской и Испанско‑Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии.

Временное руководство перечисленными каноническими структурами возложено на митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила задуматься о принятии закона «об оскорблении человеческого достоинства женщин». Так она отреагировала на заявления протоиерея РПЦ Сергея Кульпинова, по мнению которого «женщина – это существо без головы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

