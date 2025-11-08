Россиянам рассказали, как заработать на пенсию в 50 тысяч рублей в месяц

По её словам, претендент должен достичь установленного пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Не менее важно иметь страховой стаж продолжительностью не менее 15 лет, причём в этот срок засчитываются и нестраховые периоды, такие как уход за ребёнком до полутора лет или служба в армии. Кроме того, необходимо накопить не менее 280 пенсионных баллов.

Солодовникова уточнила, что максимальный годовой показатель накопления баллов составляет 10 единиц. Чтобы его достичь, годовой доход человека должен быть не ниже 2 759 000 рублей, что эквивалентно ежемесячной зарплате от 230 тысяч рублей. При соблюдении всех перечисленных требований размер страховой пенсии может составить около 50 тысяч рублей.

Ранее Соцфонд сообщил, что средний размер пенсии в России на 1 октября составил 23529,78 рубля.

