Кот Ларри станет главной темой сериала о любви британцев к кошкам

Ларри уже давно превратился в своеобразную константу британской политической сцены: за 15 лет его пребывания в резиденции премьер‑министра сменилось шесть глав правительства. По продолжительности службы он вскоре может превзойти рекорд Уильяма Питта‑младшего — политика XVIII–XIX веков. При этом пушистого «служащего» нередко можно увидеть в кадрах официальных трансляций.



В соцсетях действуют несколько пабликов, посвящённых Ларри. Самый востребованный из них собрал уже 868 тысяч подписчиков. Поклонники со всего мира шлют коту письма, подарки и лакомства. Кроме того, Ларри удостоился упоминания в книге «Политические животные» журналиста и бывшего политконсультанта Питера Кардуэлла.



История кошачьего присутствия в резиденциях британских лидеров насчитывает несколько столетий — первые коты появились там ещё в XV веке. С 1929 года им присвоен официальный статус и положено жалованье в 100 фунтов ежегодно. Ларри, взятый из приюта, несёт свою службу с 2011 года.



В XX веке самым известным «котом премьер‑министра» был Хамфри — он охранял резиденцию от грызунов при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Хамфри ушёл из жизни в 2008 году, прожив около 18 лет.

