Кот Ларри станет главной темой сериала о любви британцев к кошкам
Телеканал Channel 4 готовит документальный сериал о трепетном отношении жителей Великобритании к кошкам — и центральное место в нём займёт знаменитый кот Ларри, обитающий на Даунинг‑стрит, 10. Об этом сообщает газета Guardian.
Ларри уже давно превратился в своеобразную константу британской политической сцены: за 15 лет его пребывания в резиденции премьер‑министра сменилось шесть глав правительства. По продолжительности службы он вскоре может превзойти рекорд Уильяма Питта‑младшего — политика XVIII–XIX веков. При этом пушистого «служащего» нередко можно увидеть в кадрах официальных трансляций.
В соцсетях действуют несколько пабликов, посвящённых Ларри. Самый востребованный из них собрал уже 868 тысяч подписчиков. Поклонники со всего мира шлют коту письма, подарки и лакомства. Кроме того, Ларри удостоился упоминания в книге «Политические животные» журналиста и бывшего политконсультанта Питера Кардуэлла.
История кошачьего присутствия в резиденциях британских лидеров насчитывает несколько столетий — первые коты появились там ещё в XV веке. С 1929 года им присвоен официальный статус и положено жалованье в 100 фунтов ежегодно. Ларри, взятый из приюта, несёт свою службу с 2011 года.
В XX веке самым известным «котом премьер‑министра» был Хамфри — он охранял резиденцию от грызунов при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Хамфри ушёл из жизни в 2008 году, прожив около 18 лет.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что есть много фильмов, в котором блистательно сыграли собаки, поэтому стоит учредить специальный приз за лучшее исполнение роли животного в кино.
