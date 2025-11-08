СМИ: Российские туристы пострадали от укусов сальп на Филиппинах после тайфуна
На филиппинском курорте Моалбоал группу российских туристов атаковали ядовитые сальпы. Как сообщает Telegram‑канал Baza, инцидент произошёл во время купания в море: отдыхающие не использовали защитные гидрокостюмы, а незадолго до этого в регионе прошёл шторм.
По словам пострадавших, последствия контакта с морскими организмами напоминают симптомы ветряной оспы. У туристов появилась сильная сыпь и волдыри, возникла интенсивная чесотка, у некоторых поднялась температура. Попытки облегчить состояние с помощью антигистаминных препаратов и мазей не принесли заметного облегчения.
Специалисты объясняют всплеск численности и активности сальп в Индийском океане последствиями тайфуна «Калмаэги».
Этот природный катаклизм принёс серьёзные разрушения в ряде регионов. Во Вьетнаме из‑за стихии прервалось транспортное сообщение между островами и материком, что привело к временной изоляции туристов на курортах. На Филиппинах тайфун стал причиной гибели более ста человек.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что октябрь и ноябрь во Вьетнаме – время тайфунов, но российские туристы на территории отелей находятся в безопасности.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru