Новый утильсбор вызвал рост спроса на электромобили в России

По данным сооснователя и директора «Автостата» Сергея Целикова, продажи новых электрокаров увеличились на 20% по сравнению с октябрём прошлого года и на 29% относительно сентября текущего года. Всего за месяц было реализовано 1614 электромобилей, что, как отметил эксперт, сделало октябрь самым успешным месяцем по объёму продаж электрокаров за последние полтора года — с апреля 2024‑го.

Специалисты связывают оживление рынка с двумя основными факторами: ожидаемым изменением размера утилизационного сбора и высоким спросом на отечественную модель «АмберАвто А5», которую покупатели ценят за привлекательную цену.

При этом общая статистика за десять месяцев 2025 года демонстрирует некоторое отставание от прошлогодних показателей: в России зарегистрировано 9600 электрокаров, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее в октябре «АмберАвто А5» стал безусловным лидером продаж — было реализовано 358 экземпляров этой модели.

Ранее гендиректор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский заявил НСН, что по итогам 2025 года объем продаж авто в России может вырасти до 1,4 миллиона штук, но падение продаж в этом году связано с программой охлаждения экономики, которую проводит Банк России.

