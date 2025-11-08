Губерниев: Было бы странно, если бы Валиевой оставили медаль чемпионата Европы

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) об аннулировании золотой медали Камилы Валиевой на чемпионате Европы 2022 года. Его мнение опубликовало издание «Спорт‑Экспресс».

ISU официально лишил Валиеву «золота» чемпионата Европы-2022

Губерниев счёл такое решение закономерным и предсказуемым. Он отметил, что фигуристка утратила право на награды из‑за нарушения правил, однако по‑прежнему остаётся неясной суть произошедшего: «Все воды в рот набрали», — подчеркнул комментатор.

При этом Губерниев выразил уверенность, что Камила Валиева способна вернуть себе лидирующие позиции в фигурном катании. По его мнению, сейчас спортсменке важно сосредоточиться на тренировочном процессе и подготовке к будущим соревнованиям.

Напомним, 6 ноября ISU официально подтвердил лишение Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года. В результате перераспределения наград золото перешло к другой российской фигуристке — Анне Щербаковой. Серебряным призёром стала Александра Трусова, а бронзовую медаль получила представительница Бельгии Луна Хендрикс.

