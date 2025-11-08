Губерниев: Было бы странно, если бы Валиевой оставили медаль чемпионата Европы

Губерниев счёл такое решение закономерным и предсказуемым. Он отметил, что фигуристка утратила право на награды из‑за нарушения правил, однако по‑прежнему остаётся неясной суть произошедшего: «Все воды в рот набрали», — подчеркнул комментатор.

При этом Губерниев выразил уверенность, что Камила Валиева способна вернуть себе лидирующие позиции в фигурном катании. По его мнению, сейчас спортсменке важно сосредоточиться на тренировочном процессе и подготовке к будущим соревнованиям.

Напомним, 6 ноября ISU официально подтвердил лишение Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года. В результате перераспределения наград золото перешло к другой российской фигуристке — Анне Щербаковой. Серебряным призёром стала Александра Трусова, а бронзовую медаль получила представительница Бельгии Луна Хендрикс.

