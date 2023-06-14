Балицкий: ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг

«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», - сказал Балицкий.

Он отметил, что в регионе создана мощная система укреплений. Балицкий сообщил, что подразделения российской армии в Запорожской области вооружены противотанковыми системами «Корнет» и радиолокационными комплексами «Зоопарк».

В Запорожской области создали народное ополчение. В него могут вступить совершеннолетние граждане России и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории региона, передает «Радиоточка НСН».

