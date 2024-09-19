Медведев назвал СВО тяжелым испытанием для России
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время заседания Совета первичных отделений заявил, что специальная военная операция (СВО) является серьезным испытанием для страны.
По его словам, это трудный период для многих граждан России, однако он дает возможность сплотиться и продемонстрировать любовь к Родине.
Медведев отметил, что в вопросах поддержки армии и семей военных политические силы объединились вокруг президента Владимира Путина и Вооруженных сил, создавая общегосударственный консенсус.
Президент России Владимир Путин заявлял, что специальная военная операция на Украине, начатая 24 февраля 2022 года, была вынужденной. Он объяснил ее целью защиту людей, подвергавшихся угрозам со стороны Украины в течение восьми лет. По его словам, Россия пыталась договориться с НАТО о безопасности в Европе, но вместо этого столкнулась с обманом и расширением альянса к российским границам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru