Медведев отметил, что в вопросах поддержки армии и семей военных политические силы объединились вокруг президента Владимира Путина и Вооруженных сил, создавая общегосударственный консенсус.

Президент России Владимир Путин заявлял, что специальная военная операция на Украине, начатая 24 февраля 2022 года, была вынужденной. Он объяснил ее целью защиту людей, подвергавшихся угрозам со стороны Украины в течение восьми лет. По его словам, Россия пыталась договориться с НАТО о безопасности в Европе, но вместо этого столкнулась с обманом и расширением альянса к российским границам, передает «Радиоточка НСН».