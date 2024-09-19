Власти Киева переименовали улицы Тургенева, Станиславского и Есенина
Депутаты Киевского городского совета одобрили очередное решение о переименовании городских объектов, носящих имена русских учёных и деятелей культуры.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, речь идёт об улицах Боткина, Брюсова, Станиславского, Тургенева и Есенина.
Также переименовали Бехтеревский переулок и улицу Октябрьскую. Киевский парк «Юность» стал называться «Гамбургским».
«В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных с Россией, её советским и имперским прошлым», - говорится в сообщении.
Верховная рада Украины приняла постановление о переименовании 327 населённых пунктов, названия которых содержат российские и советские нормативы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru