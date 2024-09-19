Власти Киева переименовали улицы Тургенева, Станиславского и Есенина

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, речь идёт об улицах Боткина, Брюсова, Станиславского, Тургенева и Есенина.

Также переименовали Бехтеревский переулок и улицу Октябрьскую. Киевский парк «Юность» стал называться «Гамбургским».

«В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных с Россией, её советским и имперским прошлым», - говорится в сообщении.

Верховная рада Украины приняла постановление о переименовании 327 населённых пунктов, названия которых содержат российские и советские нормативы, сообщает RT.