Глава МИД Сийярто: Венгерские компании начнут работу в Средней Азии

Первые компании из Венгрии выходят на рынок в Средней Азии, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на встрече с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

Он отметил, что на рынок Киргизии выходят венгерские компании в сфере сельского хозяйства, пищевой и медицинской промышленности. По словам Сийярто, объем торговли между Бишкеком и Будапештом побил все рекорды 30-летнего сотрудничества.