Глава МИД Сийярто: Венгерские компании начнут работу в Средней Азии
Первые компании из Венгрии выходят на рынок в Средней Азии, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на встрече с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
Он отметил, что на рынок Киргизии выходят венгерские компании в сфере сельского хозяйства, пищевой и медицинской промышленности. По словам Сийярто, объем торговли между Бишкеком и Будапештом побил все рекорды 30-летнего сотрудничества.
Встреча Сийярто и Кулубаева проходила в рамках четвертого заседания Киргизско-венгерского стратегического совета.
Ранее глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров сообщил, что рост экономики Киргизии за первые шесть месяцев 2024 года достиг 8,1%. По его мнению, наметившаяся в стране в 2023 году тенденция экономического роста продолжается, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru