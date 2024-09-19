Глава Минспорта Татарстана пообещал найти инвестора для школы Загитовой в 2024 году
Найти инвестора для школы фигурного катания российской фигуристки, олимпийской чемпионки Алины Загитовой пообещал глава министерства спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам министра, инвестор будет найден уже в 2024 году. Леонов отметил, что следует понять финальную стоимость проекта и, исходя из этого, принимать последующие решения. Чиновник отметил, что на школу будут потрачены сотни миллионов рублей.
Ранее Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн рублей для организации ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru