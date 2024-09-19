«Сияние» и «Ведьма из Блэр» вошли в список самых страшных фильмов ужасов
Сотрудники издания Indiewire составили список самых страшных фильмов ужасов в истории. Лидером рейтинга стала картина Анджея Жулавски «Одержимая» 1981 года.
Второе место заняла лента Джона Карпентера «Нечто» 1982 года, а третье - работа Николаса Роуга «А теперь не смотри», вешедшая в 1973 году. ТОП-5 замкнули «Кабинет доктора Калигари» 1920 года (Роберт Вине) и «Техасская резня бензопилой» 1974 года (Тоуб Хупер).
Также в десятку попали «Дом» 1977 года (Нобухико Обаяси), «Что ни день, то неприятности» 2001 года (Клер Дени), «Сияние» 1980 года (Стэнли Кубрик), «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» 1999 года (Дэниэл Мирик и Эдуардо Санчес) и «Видеодром» 1982 года (Дэвид Кроненберг).
«Мы обратили внимание на фильмы, которые проложили путь для жанра и для кинопроизводства в целом, а также на современную классику, которая привносит что-то новое и блестящее в современный канон», - отметили авторы рейтинга.
Всего в список вошли 75 фильмов ужасов.
Ранее онлайн-кинотеатр KION выяснил, что во время отпуска россияне чаще всего смотрят комедии и сериалы (67%), а фильмы ужасов - лишь 5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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