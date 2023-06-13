Залужный отчитался перед Милли о контрнаступлении ВСУ

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный доложил председателю Комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли о ситуации на фронте. О беседе главком ВСУ сообщил в своем Telegram-канале.

Экс-советник НАТО заявил о переломном моменте на Украине

Залужный заявил, что украинские подразделения продолжают оборонительные и наступательные бои. ВСУ реализуют свои планы, подчеркнул он.

Милли отметил важность укрепления противовоздушной обороны Украины, ее артиллерии и возможностей для контрбатарейной борьбы, рассказал Залужный.

Контрнаступление ВСУ продлится от нескольких недель до нескольких месяцев, считает президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Запад сделал все, чтобы помочь Украине достичь успеха, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:НаступлениеВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры