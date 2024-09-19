Израильские ВВС пролетели на сверхнизкой высоте над Бейрутом
Израильские военные самолеты пролетели на сверхнизкой высоте над Бейрутом, сообщает РИА Новости. Маневр произошел во время выступления лидера «Хезболла».
Самолеты пролетели на сверхнизкой высоте, жители ливанской столицы могли наблюдать их маневр в разных районах.
Конфликт между Ливаном и Израилем обострился после удара израильской армии 30 июля, когда в результате авианалета был разрушен жилой дом в южном пригороде Бейрута — Харет Хрейке. Жертвами атаки стали семь человек, включая одного из командиров «Хезболла» Фуада Шукра.
В августе лидер шиитской группировки Хасан Насралла заявил, что Израиль нарушил «все красные линии» и пообещал скорый ответ. Израиль, в свою очередь, предупредил о возможных разрушительных последствиях для Ливана в случае агрессии, передает «Радиоточка НСН».
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