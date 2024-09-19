Израильские ВВС пролетели на сверхнизкой высоте над Бейрутом

Конфликт между Ливаном и Израилем обострился после удара израильской армии 30 июля, когда в результате авианалета был разрушен жилой дом в южном пригороде Бейрута — Харет Хрейке. Жертвами атаки стали семь человек, включая одного из командиров «Хезболла» Фуада Шукра.

В августе лидер шиитской группировки Хасан Насралла заявил, что Израиль нарушил «все красные линии» и пообещал скорый ответ. Израиль, в свою очередь, предупредил о возможных разрушительных последствиях для Ливана в случае агрессии, передает «Радиоточка НСН».

