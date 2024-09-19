Суд продлил срок ареста экс-замглавы МО Иванова

Басманный суд Москвы оставил в СИЗО экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Иванов обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, их общая сумма достигла почти 1,2 млрд рублей.

По решению суда, удовлетворившего ходатайство следователя, срок ареста Иванова был продлён на три месяца - до 23 декабря 2024 года. До этой даты в СИЗО останется второй фигурант по делу - предприниматель Сергей Бородин.

Ранее в деле бывшего замминистра обороны Иванова появились показания свидетелей, подтверждающие получение им крупной взятки, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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