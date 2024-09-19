Бывшую королеву Дании госпитализировали после падения во дворце
19 сентября 202419:20
Бывшая королева Дании Маргрете II, которая отреклась от престола в пользу своего сына, ставшего королем Фредериком X, упала во дворце и была экстренно госпитализирована, сообщает агентство Associated Press.
Как информирует пресс-служба королевского дома, самочувствие 84-летней бывшей королевы нормальное. Её пребывание в больнице объясняется необходимостью понаблюдать за её здоровьем.
Ранее сын Джоли и Питта попал в больницу после ДТП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru