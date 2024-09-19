Бывшую королеву Дании госпитализировали после падения во дворце

Бывшая королева Дании Маргрете II, которая отреклась от престола в пользу своего сына, ставшего королем Фредериком X, упала во дворце и была экстренно госпитализирована, сообщает агентство Associated Press.

В МХТ опровергли информацию о госпитализации Константина Хабенского

Как информирует пресс-служба королевского дома, самочувствие 84-летней бывшей королевы нормальное. Её пребывание в больнице объясняется необходимостью понаблюдать за её здоровьем.

Ранее сын Джоли и Питта попал в больницу после ДТП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ЗдоровьеБольницаГоспитализацияДания

Горячие новости

Все новости

партнеры