Суд продлил арест террористу Серебрякову до 24 октября

Столичный Замоскворецкий суд продлил арест обвиняемому в подрыве внедорожника офицера Генштаба Вооруженных сил России Евгению Серебрякову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

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Отмечается, что арест продлен до 24 октября.

Напомним, преступление было совершено Серебряковым на Синявинской улице утром 24 июля. Автомобиль был взорван на парковке, два человека получили ранения. Самого Серебрякова позднее задержали на территории Турции.

Ранее сообщалось, что Серебряков действовал в составе преступной группы.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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