Суд оставил в СИЗО экс-главу ВСК Минобороны Белкова

Белкова подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в результате проведения фиктивного тендера стоимость контракта по закупке томографа составила 121 млн рублей, тогда как реальная стоимость аппарата составляла 76 млн рублей.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срока содержания под стражей в отношении Белкова Андрея Владимировича до 23 ноября 2024 года», - говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что по обвинению в превышении должностных полномочий был арестован замглавы ГУ Росгвардии по республике Крым и Севастополю Виталий Салманов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

