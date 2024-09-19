Суд оставил в СИЗО экс-главу ВСК Минобороны Белкова
Тверской районный суд Москвы на два месяца продлил срок ареста экс-главе Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Белкова подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в результате проведения фиктивного тендера стоимость контракта по закупке томографа составила 121 млн рублей, тогда как реальная стоимость аппарата составляла 76 млн рублей.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срока содержания под стражей в отношении Белкова Андрея Владимировича до 23 ноября 2024 года», - говорится в сообщении.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что по обвинению в превышении должностных полномочий был арестован замглавы ГУ Росгвардии по республике Крым и Севастополю Виталий Салманов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru