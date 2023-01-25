Балицкий сообщил, что ВСУ готовят контратаку на Запорожском направлении

Украинские войска готовят контратаку на запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас в районе Запорожья скапливаются силы противника - до 40 тысяч человек.

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Балицкий отметил, что в области ситуацию понимают и готовятся к встрече «незваных гостей».

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военные в результате локального наступления захватили стратегическое преимущество на запорожском направлении. По его словам, боевые действия продолжаются практически на всем участке боевого соприкосновения, основные проходят в районе Орехова и Гуляйполе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация
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