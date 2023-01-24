В Запорожской области заявили о вскрытии позиций ВСУ
Российские силы в результате наступательных действий вскрыли позиции украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам чиновника, армия России продолжает «разведку боем» на этих территориях, пишет «Свободная пресса».
«Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.
Чиновник добавил, что благодаря тактическим успехам российских военных, работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу Запорожской области. При этом противник ежедневно несет большие потери в живой силе и технике, пишет Ura.ru.
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