Речь идет о блокировке выезда через контрольно-пропускной пункт Украины в сторону КПП Васильевка. Балицкий считает, что Киев намеренно создает препятствия для запорожцев, которые хотят покинуть опасные территории, остающиеся под контролем Украины.

Эти действия властей Украины могут быть подготовкой к новой провокации ВСУ с жертвами среди мирных жителей.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения по статье «Коллаборационная деятельность» 16 лицам за организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.

