Балицкий: Киев закрыл въезд в Запорожье
Власти Украины в одностороннем порядке заблокировали проезд для жителей на освобожденные территории Запорожской области и могут готовить провокацию с жертвами, заявил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.
Речь идет о блокировке выезда через контрольно-пропускной пункт Украины в сторону КПП Васильевка. Балицкий считает, что Киев намеренно создает препятствия для запорожцев, которые хотят покинуть опасные территории, остающиеся под контролем Украины.
Эти действия властей Украины могут быть подготовкой к новой провокации ВСУ с жертвами среди мирных жителей.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения по статье «Коллаборационная деятельность» 16 лицам за организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.
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