Балицкий: Киев закрыл въезд в Запорожье

Власти Украины в одностороннем порядке заблокировали проезд для жителей на освобожденные территории Запорожской области и могут готовить провокацию с жертвами, заявил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.

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Речь идет о блокировке выезда через контрольно-пропускной пункт Украины в сторону КПП Васильевка. Балицкий считает, что Киев намеренно создает препятствия для запорожцев, которые хотят покинуть опасные территории, остающиеся под контролем Украины.

Эти действия властей Украины могут быть подготовкой к новой провокации ВСУ с жертвами среди мирных жителей.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения по статье «Коллаборационная деятельность» 16 лицам за организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПровокацияВСУУкраина
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