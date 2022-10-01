Число погибших от удара ВСУ по колонне в Запорожье возросло до 30

При этом ранения получили 88 человек.

«Среди погибших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

В пятницу украинские силовики атаковали колонну с десятками гражданских машин, стоящих в очереди на выезд из подконтрольной Киеву части Запорожья. Как отметил Рогов, ВСУ били по колонне прицельно. Сообщалось о 23 погибших.

