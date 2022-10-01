Число погибших от удара ВСУ по колонне в Запорожье возросло до 30

Число погибших после удара украинских войск по колонне гражданских автомобилей на выезде в освобожденную часть Запорожской области увеличилось до 30. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

При ударе ВСУ по колонне машин в Запорожье погибли 23 человека

При этом ранения получили 88 человек.

«Среди погибших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также 3-летняя девочка», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

В пятницу украинские силовики атаковали колонну с десятками гражданских машин, стоящих в очереди на выезд из подконтрольной Киеву части Запорожья. Как отметил Рогов, ВСУ били по колонне прицельно. Сообщалось о 23 погибших.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОбстрелПогибшиеРегионыВСУУкраина
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