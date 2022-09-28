На Украине предъявили обвинения Пушилину, Сальдо, Стремоусову и Балицкому
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения по статье «Коллаборационная деятельность» 16 лицам за организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.
Как сообщается в Telegram-канале спецслужбы, в их числе глава ДНР Денис Пушилин, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.
Ранее в Министерстве государственной безопасности Луганской народной республики заявили, что украинские спецслужбы планировали совершить резонансный теракт в накануне проведения референдума, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных
- Правительство обозначило критерии отбора подлежащих мобилизации граждан
- Власти Северной Осетии ограничили въезд на территорию республики
- Лукашенко впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом
- После стрельбы в школе Ижевска задержан директор ЧОП
- Семенович объявлена «угрозой национальной безопасности» Украины
- Умер музыкальный критик и музыковед Лев Гинзбург
- Экс-футболист сборной России Билялетдинов получил повестку
- Шольц: ФРГ не будет поставлять на Украину танки Leopard
- США предложили убежище уклоняющимся от частичной мобилизации россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru