На Украине предъявили обвинения Пушилину, Сальдо, Стремоусову и Балицкому

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения по статье «Коллаборационная деятельность» 16 лицам за организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.

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Как сообщается в Telegram-канале спецслужбы, в их числе глава ДНР Денис Пушилин, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.

Ранее в Министерстве государственной безопасности Луганской народной республики заявили, что украинские спецслужбы планировали совершить резонансный теракт в накануне проведения референдума, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРеферендумОбвиненияСбу УкраиныДНР
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