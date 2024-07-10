Байден: Россия проигрывает в конфликте на Украине

Россия «проигрывает» в конфликте вокруг Украины, сообщил на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден.

Столтенберг заявил, что НАТО не может позволить допустить победу РФ в конфликте

«Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне», — заявил глава государства.

По его словам, Украина при полной поддержке Североатлантического альянса может и остановит Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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