Байден рассчитывает возобновить поставки оружия Украине на текущей неделе
На фоне одобрения Конгрессом США законопроекта о выделении финансирования на нужды зарубежных союзников, включая Украину, американский президент Джо Байден сказал, что рассчитывает на возобновление поставок оружия Киеву на текущей неделе, следует из заявления Белого дома.
Американский лидер отметил, что подпишет данный документ и выступит с обращением к американскому народу. Байден считает, что ситуация требует неотложных шагов со стороны Вашингтона, а в поддержке нуждается не только Украина, но и Израиль, а также беженцы и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити.
Новый пакет американской военной помощи Киеву покроет насущные потребности Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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