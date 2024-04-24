Байден рассчитывает возобновить поставки оружия Украине на текущей неделе

На фоне одобрения Конгрессом США законопроекта о выделении финансирования на нужды зарубежных союзников, включая Украину, американский президент Джо Байден сказал, что рассчитывает на возобновление поставок оружия Киеву на текущей неделе, следует из заявления Белого дома.

СМИ: Новый пакет помощи Украине будет «больше обычного»

Американский лидер отметил, что подпишет данный документ и выступит с обращением к американскому народу. Байден считает, что ситуация требует неотложных шагов со стороны Вашингтона, а в поддержке нуждается не только Украина, но и Израиль, а также беженцы и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити.

Новый пакет американской военной помощи Киеву покроет насущные потребности Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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