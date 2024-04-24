Байден рассчитывает возобновить поставки оружия Украине на текущей неделе

Американский лидер отметил, что подпишет данный документ и выступит с обращением к американскому народу. Байден считает, что ситуация требует неотложных шагов со стороны Вашингтона, а в поддержке нуждается не только Украина, но и Израиль, а также беженцы и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити.

Новый пакет американской военной помощи Киеву покроет насущные потребности Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

