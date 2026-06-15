«Официально переработки не всегда оформляются, так как это выгодно и работнику, и работодателю. Сами сотрудники хотят получить больше денег на руки, чтобы не было вычетов. Также сотрудников привлекает гибкий график. Если посмотреть в долгосрочной перспективе, конечно, это не так выгодно. Плюс у нас образовался хронический дефицит кадров, работодатели вынуждены привлекать работников на неформальные условия. А сотрудники соглашаются, потому что нет выхода. Мы ежедневно сталкиваемся с кандидатами, которые ищут работу и согласны на неофициальное трудоустройство. Большинство населения у нас закредитовано, это и ипотеки, и потребительские кредиты. Конечно, им нужны деньги здесь и сейчас. О пенсии люди не думают, не волнуются, как там и что будет начисляться», - объяснила она.

Также она рассказала, на что работник может рассчитывать в случае официальных переработок.

«В Трудовом договоре закреплено, какой формат работы – гибридный, например. Также обязательно указывается время работы, сколько часов, плюс обед, допустим. Если у вас случились переработки, важно уточнить у компании, как это принято «поощрять». Например, в некоторых компаниях переработки «компенсируют» отгулами. Второй вариант – оплачиваемые переработки. Надо понимать, что сверхурочная работа выполняется по инициативе работодателя, не более 120 часов в год до 1 сентября этого года. С сентября будет уже 240 часов, но только если это предусмотрено договором. Каждый час оплачивается в двойном размере, первые два часа – в полуторном размере. Если работник задержался на работе без согласования с работодателем, это инициатива работника, это не переработка», - добавила собеседница НСН.

Работа без договора может привести к серьезному обману, невыплате денег, которую сложно будет доказать в суде, заявил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

