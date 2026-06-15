Лавров: Уиткофф и Кушнер приедут в Россию в обозримом будущем

По его словам, в Москве ожидают, что американские переговорщики в ходе визита расскажут о планах Вашингтона по выполнению договоренностей по Украине.

«Будем рассчитывать, что они сообщат о том, как США планируют выполнять договорённости, основанные целиком на их предложении», — заключил глава МИД РФ.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Москву, пишут «Известия».

