Объявлен актерский состав современной адаптации «Курьера» Шахназарова
Актриса Анастасия Немоляева, сыгравшая в оригинальном фильме «Курьер» Карена Шахназарова (1986), появится и в его современной адаптации. Об этом со ссылкой на кинокомпанию «Кинотека» пишет ТАСС.
В новом проекте Немоляева, сыгравшая у Шахназарова профессорскую дочку Катю Кузнецову, станет мамой главной героини, роль которой в новом проекте получила Александра Тихонова, известная по сериалам «Трасса» и «Пищеблок». А 17-летнего Ивана сыграет Денис Косиков («Радар»).
Также в современной экранизации появятся Филипп Янковский (папа Кати), Анна Михалкова (мама Ивана) и Ростислав Бершауэр (папа Ивана). Кроме того, в актёрский состав вошли Владислав Воробей, Евгений Харитонов и Марсель Курбатов.
Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил «Радиоточке НСН», что если авторы нового «Курьера» перенесут действия сюжета в современную реальность, успех картины во многом будет зависеть от подхода к проработке образа главного героя.
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